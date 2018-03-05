Akit TV'den Mahir Ünal'a: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, "Gün Başlıyor" adlı programda "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadesini kullanan Ahmet Keser'e sahip çıkarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı "Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor" tepkisini gösterdi. "Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal çıkıyor, Halk TV'de Fox'ta gece gündüz Ak Parti'ye ve Müslümanlara hakaret edenlere bir kez dahi ağzını açamazken Ahmet Keser'i hedef tahtasına koyuyor. Adalet Bakanı'nı arıyor, ardından jet hızıyla savcı yemiyor içmiyor gecesini gündüzüne katıyor ve iddianame hazırlıyor." diyen Özmen, "Ahmet Keser için televizyon televizyon gezen Mahir Ünal, imamları kesip doğramaktan söz eden CHP'li Sera Kadıgil'e bu zaman kadar bir tek cümle dahi maalesef edemedi" ifadesini kullandı.