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Akdağ'dan Kerestecioğlu'na: "Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini kınıyorum" diyebilir misiniz?

12 Aralık 2016 15:40

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumartesi akşamı İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıda, 36'sı polis sekizi sivil 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. HDP'li vekillere seslenen Akdağ, "Sayın Kerestecioğlu'na bir çift lafım var. Lütfen bu çatı altında samimi olalım birbirimize karşı ve mugalata yapmayı bırakalım. Size bir teklifim var. Hepimizin yüreğini yakan bu hain saldırıların müsebbibi belli PKK terör örgütü. Şu cümleyi Meclis kürsüsünden ifade eder misiniz. Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum. Yapamıyorsunuz, bir kere bile yapmadınız!" dedi.

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AkdağKerestecioğluMeclisçatısıterör örgütüPKKdestekçiölüi kınıyorum

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