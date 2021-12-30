Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı'ndan Suriye açıklaması: Beşar’ı herkes kabul etti, Türkiye de kabul edecek

Şanlıurfa'nın AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yerel televizyon kanalındaki konuşmasında, Suriye politikaları ilişkin “Giden liderler ve arkasından onların ülkeleri ortada. Beşar’ı kabul edersiniz, etmezsiniz. Kabul etmezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Türkiye de kabul edecek. Biz yüzde 80’ine hakim olmuş bir adamla ülkemizin menfaati için bir arada olacağız” dedi.

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir televizyon yayınında, Suriye’deki iç savaş süreci ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Suriye'de kısmen başarılı oldular. Allah’a şükür onların lideri kaldı. Ben tekraren söylüyorum. Türkiye ve Suriye için isabetli. Neden? Gitseydi daha büyük bir kaos olurdu. Kim ne derse desin. Saddam gitti, Irak ortada. Kaddafi gitti ortada. Biz istikrarlı bir komşu istiyoruz, ayakta duran bir komşu istiyoruz. Nizamı olan bir Suriye istiyoruz. Türkiye için bu olmazsa olmazdır, Urfa için olmazsa olmazdır.

"Mesele Beşar meselesi değil"

Giden liderler ve arkasından onların ülkeleri ortada. Beşar’ı kabul edersiniz, etmezsiniz. Rusya kabul etmiş, Amerika kabul etmiş. Herkes kabul etti. Kabul etmezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani biz, bu yükü biz çekiyoruz. Biz yükün altındayız. Bunu görmek lazım.

Türkiye de kabul edecek. Kabul etmek bizim lehimize. Biz kendi ülkemizi düşünmek zorundayız. Vatanımızı düşünmek zorundayız. Mesele Beşar meselesi değil. Beşar bizim için hiç önemli değil. Ama biz burada istikrarlı bir ülke istiyoruz. Şu anda yüzde 80’ine Beşar hakim. Biz yüzde 80’ine hakim olmuş, bu yapıyı muhafaza etmiş bir adamla ülkemizin menfaati için bir arada olacağız. Bizim meselemiz Beşar meselesi değil.”