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Akaryakıt zamlarını 'Taş Devri' arabasıyla protesto ettiler

"Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi, biz de kendi arabamızı yaptık"

14 Şubat 2022 10:09

İzmir'de CHP İlçe Gençlik Kolları, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları ve akaryakıttaki yüksek, ünlü çizgi film Taş Devri'ndekine benzer bir araçla ilçede tur atarak protesto etti.

CHP Karşıyaka Gençlik Kolları, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamları ve akaryakıttaki yüksek ÖTV oranını protesto etmek için Taş Devri'ndeki çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın ayaklarıyla hareket ettirdiği arabaya benzer bir araç hazırladı.

CHP'li gençler, bu araçla Karşıyaka Çarşı'yı turladı. Karşıyaka İskele'de trafiğe çıkan araç, çevredekilerden büyük ilgi gördü.

O anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar, CHP Karşıyaka Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" mesajıyla paylaşıldı.

İzmirCHPKarşıyakaÖTVZamAAkaryakıt

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