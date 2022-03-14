Akaryakıt zamlarına tabut şeklinde kefenlenen maket otomobille protesto

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, akaryakıt zamlarını tabut şeklinde kefenlenen 35 AKP 35 plakalı maket bir otomobil taşıyarak protesto etti. "Oto Mezarlığı'na defnedilecektir yazılı" maket araç cenaze gibi taşındı. Partililerin, "Merhumu nasıl bilirdiniz" sorusuna "Çok yakardı" yanıtını verdiği mizansen sonrası, "2002 yılında 50 TL ile 31 litre benzin alabiliyorduk. 2022'de, bugün ise 50 TL ile sadece 2,4 litre benzin alabiliyoruz. Erdoğan'ın ekonomik başarısının özeti bu" açıklaması yapıldı.

Konak Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer, "Rahmetliyi iyi biliriz ama çok yakardı", "Zamane arabasıydı, hızlı yaşadı genç öldü", "Akaryakıt krizinden öldü, zam içinde yatsın" yazılı dövizler taşıdı. Bazı partililere ise "Biz arabaya binecektik, siz sırtımıza bindiniz" "İnsaf edin" yazılı pompa görselinin yer aldığı afişler giydirildi.

"Artık zamları savunma ihtiyacı dahi duymuyor"

Basın açıklamasını ise Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran yaptı. Açıklama şöyle:

"Otomatiğe bağlanan akaryakıt zamları sonrası vatandaş kontak kapatmak zorunda kaldı. Başlarda her zamma bir gerekçe üreten hükümet, artık zamları savunma ihtiyacı dahi duymuyor. Ya da savunacak bahane bile üretemez hale geldiler.

1 Ocak’tan itibaren akaryakıt fiyatlarına toplamda 23 kez zam geldi. Benzinde zam oranı, sadece yılbaşından bu yana yüzde 57, son bir yılda ise yüzde 166 oldu. Motorinde ise zam oranı yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235'e ulaştı. Bir deponun maliyeti, yalnızca iki ayda yaklaşık 500 lira arttı. Bu rakamları dile getirirken bile insanın dili zorlanıyor, başı dönüyor, havsalası kabul etmiyor.

Özellikle son günlerde hükümetin öne sürdüğü yeni günah keçisi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması. 'Savaş çıktı, ondan oldu' diyorlar. Sanki Ukrayna’nın işgalinden önce milli paramızın değeri yerli yerindeydi. Ekonomik dengelerimiz düzgündü. Enflasyon oranları sağlıklıydı ama savaş çıkınca da her şeye zam geldi ve akaryakıta her gün zam dönemi başladı. Yapmayın, etmeyin, yazıktır. İnsanların neyin ne olduğunu anlamadığını varsaymak, milletin zekasını aşağılamak çok yanlış."