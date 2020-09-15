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Akaryakıt istasyonunda üzerine benzin döküp kendini yaktı

Vücudunda orta derecede yanık olan Yılmaz E. tedavi altına alındı

15 Eylül 2020 10:25

İstanbul Beyoğlu’nda bir şahıs akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini yaktı. Dehşet anları kameralara yansırken, alev topuna dönen şahıs çalışanlar tarafından su ve yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. 

Olayın ardından ihbar üzerine istasyona polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vücudunda yanma olan ve çırılçıplak kalan Yılmaz E.’ye itfaiye eri kıyafeti giydirdi. Polis ekipleri ise şahısla konuşmaya çalışarak olayı neden gerçekleştirdiğini sordu. Ancak akli dengesi bozuk olan şahıs, sağlık ekipleri tarafından polis nezaretinde ambulansa bindirildi. Vücudunda orta derecede yanık olan Yılmaz E., tedavi edilmek üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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