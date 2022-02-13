Akaryakıt istasyonu işletmecisi: "Her bir petrolcü 20 bin lira zarar, hepimiz iflas edeceğiz"

Vatandaşlar, taksiciler, istasyon sahipleri akaryakıta art arda gelen zamlardan şikayetçi. Akaryakıta gelen zamlara ve artan maliyetlere tepki gösteren Siirtli akaryakıt istasyonu işletmecisi İsmail Ensarioğlu, "Benim umudum kalmadı çünkü zarar var. Her bir petrolcü 20 bin lira zarar ediyor bir petrolden. Mesela ben 5 bin lira elektrik tüketim parasını veriyordum ayda. Şimdi 12 bin lira gelmiş. Bu gidişi ben iyi görmüyorum. Hepimiz iflas edeceğiz” diye konuştu.

Akaryakıta ardı ardına yapılan zamlar vatandaşın dışında taksicilerin, akaryakıt istasyonu işletmecilerinin de tepkisine yol açtı.

"Akaryakıtın durumu çok kötü"

Ensarioğlu, vatandaşın mazotu borçla talep ettiği belirterek şunları söyledi:

"Son zamanlarda akaryakıtın durumu çok kötü. Çok zamlandı, kimse alamıyor. Şu an kimse aracını çalıştıramıyor. Çalıştırdığı zaman da borçla almak istiyor. Borçla da veremiyoruz çünkü biz peşin aldığımız için borçla da veremiyoruz. Millet zor durumda. Bazen mecburen borçla veriyoruz, paramızı alamıyoruz. Biz de zarar ediyoruz. Bizim karımızı çok indirmişler. Yüzde 5’e, 6’ya indirmişler. 20 sene evvel karımız yüzde 16’ydı, mazotun 1 litresi 500 liraydı (bugünkü değeriyle 50 kuruş). Düşün biz ne kadar geriye gitmişiz."

"Benim umudum kalmadı"

Her geçen gün zarar ettiklerini belirten Ensarioğlu, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Benim umudum kalmadı çünkü zarar var. Her bir petrolcü 20 bin lira zarar ediyor bir petrolden. Aylık 20 bin lira zarar ediyor. Mesela ben 5 bin lira elektrik tüketim parasını veriyordum ayda. Şimdi 12 bin lira gelmiş. Kazancım ne olmuş aynı. Aynı kazançla bu zararı ben nasıl kapatayım. Hatta karımız inmiş."

"Hepimiz iflas edeceğiz"

Köydeki gelirleriyle istasyonu amorti ettiklerini ifade eden Ensarioğlu, "Şimdi bizim araçlarımız var, gereçlerimiz var, çocuklarımız var. Bu kadar insan bunun üzerinde çalışıyor. Bu kadar sigorta, her şeye zam gelmiş ama bizim karımız inmiş. Bu gidişi ben iyi görmüyorum. Hepimiz iflas edeceğiz. Düşünün bir ay içerisinde bin 500 benzinlik kapatmış resmi olarak. Kapattılar adamlar. Zarar ediyor. Biz zararımızı nereden getiriyoruz? Köyde kaldığımız için yıllık gelirimizle döndürüyoruz. Köyde fıstıklarımız var, köyde gelirimiz var, tarlalarımız var. Bizi kurtaran köydür. Bizi kurtaran ekonomi değil" dedi.