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Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu

Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu

17 Aralık 2021 21:05

Benzin, motorin ve LPG fiyatları için alınan zam kararının uygulanmasından önce Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69, LPG'de 70 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Benzine dün gece de 56 kuruşluk zam yapılmıştı.

Zammın uygulanmasından önce, akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: ANKA

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