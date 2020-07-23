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Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular

23 Temmuz 2020 16:18

İzmir’in Konak ilçesinde gece akan trafikte içki şişesi tokuşturan ve çakmak alışverişi yapan kişiler, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yaşanan olayda, Balçova yönüne gitmekte olan bir ticari araçta ön koltukta oturan kişi yan şeritte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünden çakmak istedi. Motosiklet sürücüsünden çakmak alan ticari araçtaki kişi, motosikletin ardından gelen bir otomobil sürücüsü ile de seyir halindeyken içki şişesi tokuşturdu. Gece saatlerinde yaşanan bu anlar görenleri şaşırttı. Olay anları arkadan gelen bir başka aracın sürücüsü tarafından telefon kamerasıyla anbean görüntülendi. Kimlikleri bilinmeyen kişiler, daha sonra trafikte gözden kayboldu.

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