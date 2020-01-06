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Akademisyen Serhat Güvenç: Gerginlik daha sert bir aşamaya geçti, hamle sırası İran'da

Prof. Dr. Serhat Güvenç, ABD-İran gerilimini T24 Manşet'e değerlendirdi

06 Ocak 2020 17:47

İran'ın en önemli komutanlarından İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin operasyonuyla öldürülmesinin ardından gözler iki ülke arasındaki gerilime çevrildi. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Güvenç, tehlikeli gerginliği T24 Manşet'e yorumladı. Güvenç, "Gerginliğin daha sert bir aşamaya geçtiğine tanık oluyoruz. Hamle sırası İran'da... Bu yanıtın şiddetine göre ABD'den bir yanıt gelecek" dedi. 

"ABD'nin bu son suikastinden sonra yeni bir gerginlik dönemine girdik" diyen Güvenç, "Bir belirsizlik var önümüzde. Bu suikastin Pentagon dahil Washington'daki kurumların ortak çalışması olduğunu düşünüyordum ancak özellikle sosyal medyada bunu Trump'a bağlayan yaklaşımlar var. Dolayısıyla arkasındaki kurumsallık zayıf kaldığı zaman ABD'nin sonraki hamlesinin ne olacağını kestirmek de güç" yorumunu yaptı.

Gerginliğin daha sert bir aşamaya geçtiğini belirten Güvenç, "Mutabık olunan şeylerden birisi, hamle sırasının İran'da olduğu. Bu hamlenin şiddetine ve ölçüsüne göre de ABD'den bir yanıt gelecek. Şu anda bekleyip göreceğiz" diye konuştu

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