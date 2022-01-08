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Ahmet Şık, ölümünün 26. yılında Metin Göktepe'yi anma töreninde: Biz Metin olmaya çalıştık, annemiz de bizi Metin olarak kabul etti

Fadime Ana bize bir öğüt verdi, dedi ki 'Hepiniz Metin olun'

08 Ocak 2022 14:38

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 26. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada "Biz Metin olmaya çalıştık, annemiz de bizi Metin olarak kabul etti" dedi.

8 Ocak 1996'da haber izlediği sırada gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe için ölümünün 26. yılında Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz,  İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Berkin Elvan'ı annesi Gülsüm Elvan ile arkadaşları katıldı.

Gazeteci Ahmet Şık, burada yaptığı konuşmasında "Fadime Ana bize bir öğüt verdi, dedi ki: "Hepiniz Metin olun". Biz Metin olmaya çalıştık, annemiz de bizi Metin olarak kabul etti" diye konuştu.

Metin GöktepeAhmet şıkölüm yıldönümüTİPKemer Mezarlığı

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