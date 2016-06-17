Ahmet Şık: Erdoğan'ın talimatıyla serbest bırakıldım

Gazeteci Ahmet Şık, kendisinin ve Nedim Şener’in Odatv operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla serbest bırakıldıklarını söyledi. İnternet üzerinden yayın yapan Medyascope’da, gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun sunduğu programda Odatv davası tartışıldı. Davanın sanıklarından eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ve gazeteci Ahmet Şık programın konukları arasında yer aldı. Ahmet Şık, kendisinin ve Nedim Şener’in tutuklandıktan sonra dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla serbest bırakıldıklarını ifade etti. Şık, “Ben ve Nedim, Erdoğan'ın talimatı ile serbest kaldık.” dedi.