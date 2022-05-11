Yaşamını yitiren Ahmet Say’ın, Hikmet Sami Türk’e ‘katilsin’ dediği video gündem oldu

11 Mayıs 2022 11:03
Piyanist Fazıl Say'ın babası, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’ın, ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda yer alan dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e “Sen katilsin” dediği video gündem oldu. Operasyonlarda 32 kişi yaşamını yitirmişti.
"Ahmet Say'ın, 90'larda Evrensel Kültür, yakın zamana dek Yeni E dergisinde yayınladığımız yazılarından çok şey öğrendik; ama böyle de ışık saçıyordu sık sık.. 19 Aralık 2000'deki cezaevleri katliamının kasabı Hikmet Sami Türk'ü, 2012'deki bir panelde protesto ediyor... Şan olsun." (Kısa Dalga)
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