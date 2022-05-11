Yaşamını yitiren Ahmet Say’ın, Hikmet Sami Türk’e ‘katilsin’ dediği video gündem oldu

Entellektüel kimliği, aydın sorumluluğuyla tanınan Ahmet Say'ın ölümünün ardından eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Yayınlanan videoda dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e, 19 Aralık 2000'deki 'Hayata Dönüş Operasyonu' adıyla cezaevlerinde 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydaki sorumluğunu hatırlatan Ahmet Say, Türk'ü katıldığı bir panelde protesto ediyor.

Gazeteci Hakkı Özdal, videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Ahmet Say'ın, 90'larda Evrensel Kültür, yakın zamana dek Yeni E dergisinde yayınladığımız yazılarından çok şey öğrendik; ama böyle de ışık saçıyordu sık sık.. 19 Aralık 2000'deki cezaevleri katliamının kasabı Hikmet Sami Türk'ü, 2012'deki bir panelde protesto ediyor... Şan olsun." (Kısa Dalga)