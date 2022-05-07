Ahmet 'Jahrein' Sonuç: Bütün barınakları doldurup dışarıda kalanların hepsini itlaf edeceğiz, dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler böyle yapar

Ahmet 'Jahrein' Sonuç'un sokak hayvanlarının toplanması gerektiğine yönelik sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sonuç, "Bütün barınakları doldurup dışarıda kalanların hepsini itlaf edeceğiz. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler böyle yapar" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik tartışmalara Ahmet 'Jahrein' Sonuç da katıldı.

Sonuç'un yaptığı yayında söylediği, "Bütün barınakları doldurup dışarıda kalanların hepsini itlaf edeceğiz ve bu iş bitecek. Avrupa'da böyle yapıldı. Toplanmaları gerekiyor. Evinize alın, dışarıda kalanları da bir kerede temizleyelim. Acı çekmesinler ve bu iş bu şekilde bitsin. Acı çekmesinler ölsünler mi? Tabii ki öyle olsun. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler böyle yapar. Yapmayanlar da gerizekalıdır. Bu iş bu kadar basit." sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.