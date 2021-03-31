Ahmet İsvan Sergisi açıldı; Nurhan İsvan: Bayrağı İmamoğlu taşıyor

İBB, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri tarihinin en yüksek oy oranını alan Ahmet Vamık İsvan adına sergi açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın katılımıyla yapılan açılışa katılan İsvan’ın kızı Nurhan İsvan, babası ile ilgili anıları anlatırken, Ahmet Vamık İsvan'ın da kendine yeten bir belediye amacı güttüğünü belirterek "Şimdi bayrağı devretmiş olduğunu çok büyük bir gururla görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu da aynı bayrağı taşıyor" dedi.

Törenin ilk konuşması, 1 Mayıs 20172’de vefat eden merhum İsvan’ın sesinden gerçekleştirdi. İsvan’ın, “Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü İstanbul’da yoğunlaşan sorunların çözümü, yine İstanbul’un elindedir. İstanbul, kentsel sorunların en yoğun olduğu yerdir. Hem de bu sorunların çözümü elinde tutan bir yerdir. Sizlerin burada bulunuşu, şu gerçeğin altını çiziyor: Türkiye’nin kamuoyunu siz oluşturuyorsunuz. Eğer sizlere ulaşabilirsek, kentlerin durumunu, bulundukları konumu sizlere anlatabilirsek, kamuoyunu sizler aracılığıyla belediyelere sahip çıkma yönünde etkileyebilirsek, çözüm büyük ölçüde ortaya çıkar” şeklindeki sözleri, açılışa katılanlara dinletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir tarihinin en yüksek oy oranıyla (yüzde 64) seçilen ve 1973-77 yılları arasında görev yapan Ahmet Vamık İsvan adına sergi açtı. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde açılan sergiyi gezen Kılıçdaroğlu da "Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. İsvan’ın attığı adımların bugün sürdürülebilir olması, o adımların ne kadar doğru ve zamanında atıldığının bir başka karinesidir” dedi.

Açılış öncesinde konuşan İmamoğlu, merhum İsvan’ın “halkçı belediye başkanı” gibi bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima en ön planda tutan bir belediye başkanı olduğunu vurguladı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İsvan’a “vefa ödülü” takdim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten İmamoğlu, “Şehrimize yaptığı katkılar, tüm İstanbullular adına önemli bir tarihi dönemdir. Ahmet İsvan, İstanbul’un seçim tarihinde -o dönemki adıyla İstanbul Belediyesi- en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı olmuştur. Türkiye’nin siyasi olarak büyük çalkantılar yaşadığı bir dönemde, çok zorlu bir görevi yerine getirmiştir” diye konuştu.

Nurhan İsvan: Babamın macerası, ‘Sana belediye baksın’ diye argo olarak kullanılan bir şeyi kaldırmak içindi

Törene katılan İsvan’ın kızı Nurhan İsvan, geçmişte ‘iflah olmayacak’, ‘çok kötü durumda olan’ anlamında ‘Sana belediye baksın’ sözünün kullanıldığını ifade ederek "Babamın macerası, ‘Sana belediye baksın’ diye argo olarak kullanılan bir şeyi kaldırmak, belediyenin sorumluluğu ve verimli bir şeklide kendi gelirini kendi giderini idare edebilmesini sağlamak içindi. Tam bugün Ekrem İmamoğlu’na olduğu gibi, o zamanlar da 3 büyükşehrin belediyesi, muhalefet partilerindeydi. Onun için, merkezle herhangi bir anlaşmazlık bütün kaynakların kesilmesine sebep olabiliyordu. Şimdi de tem aynı şey yaşanıyor. Babam buna belediyeyi kendine yeterli, doğru dürüst yönetilen bir yer haline getirebilmek için itiraz etti. Şimdi bayrağı devretmiş olduğunu çok büyük bir gururla görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu da aynı bayrağı taşıyor. Sergide görecekleriniz, bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebilmiş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması nedeniyle, babam çok mutludur şu anda" diye konuştu.

“Ahmet İsvan, demokrasiye bağlılığı, halka hizmet tutkusu, katılımcı kişiliği, dürüstlüğü ve karşısına çıkarılan engeller karşısında asla yılmayan mücadeleci kimliğiyle bugün bize ışık tutuyor, rehber oluyor, moral veriyor” diyen İmamoğlu da “Onun yolunda yürümekten gurur duyuyoruz. Biz de bu şehre onun gibi kalıcı eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Halkımızın gönlünde böyle derin bir yer edinebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları serginin, İsvan’ın karşısına çıkartılan tüm bu zorluklara rağmen kente yaptığı hizmetleri yansıttığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Böyle kalıcı ve faydalı eserler üretmek, her yerel yönetimin ana hedefi olmalı"

“Aynı zamanda, şeffaflık ve demokrasi ilkelerinden asla taviz vermeyen, halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini gözeten ‘sosyal belediyecilik’ anlayışının çok başarılı örneklerini sunmuştur o dönemde. 1973-1977 yılları arasında 4,5 milyonluk bir megakent olan İstanbul, büyük dönüşüme hazırlanıyordu. Ahmet İsvan ve çalışma arkadaşlarının, şehrimizi bu dönüşüme başarıyla hazırladıklarını görüyoruz. Birçok ilkin altına imza atıyorlar. Ahmet İsvan, kişiliği ve hizmetleriyle şehrin tüm paydaşlarının söz sahibi olduğu, demokrasinin içselleştirildiği, yoksulluğun ve yoksunluğun ortadan kaldırılması için emek verilen bir anlayışı temsil ediyor o dönemde. Kimseyi ayırt etmeden gecekondu bölgelerine hizmet götürerek, şehri çocuk parklarıyla donatarak, sahilleri halka açarak, halkın arsalarını halka geri verme mücadele ederek büyük bir ‘halkçı belediyecilik’ örneği sunuyor. İstanbulluların ucuz ve besleyici gıdaya, sağlıklı ve güvenilir suya ulaşabilmesi için bugünün iki önemli kurumu olan Halk Ekmek ve Hamidiye Su gibi şirketleri, Sayın Ahmet İsvan’ın döneminde kazanıyor İstanbul. Yine öğrenci ve araştırmacılara zengin kaynaklarla hizmet veren Atatürk Kitaplığı gibi bir değer de kendisinin eseri. Bu kurumlar, bugün halen halkımız için çok ama çok önemli. Böyle kalıcı ve faydalı eserler üretmek, her yerel yönetimin ana hedefi olmalı düşüncesindeyiz.”

“Onun yolunda yürümekten gurur duyuyoruz"

“Ahmet İsvan, demokrasiye bağlılığı, halka hizmet tutkusu, katılımcı kişiliği, dürüstlüğü ve karşısına çıkarılan engeller karşısında asla yılmayan mücadeleci kimliğiyle bugün bize ışık tutuyor, rehber oluyor, moral veriyor” diyen İmamoğlu, “Onun yolunda yürümekten gurur duyuyoruz. Biz de bu şehre onun gibi kalıcı eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Halkımızın gönlünde böyle derin bir yer edinebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Serginin yer aldığı salonun da İsvan döneminde kente kazandırıldığını aktaran İmamoğlu, “Göreve başladıktan sonra, ‘Fatih’in Rönesansı’ sergisiyle burayı eski işlevine kavuşturma sürecine başlamıştık. Şimdi Ahmet İsvan’ı anlatan bu serginin, tam da onun istediği işlevini geri kazanan bu salonda halkımızla buluşması da ayrıca anlamlı oldu. Bize büyük gurur vermiştir” dedi.

Sergiyle ilgili teknik bilgiler paylaşan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok belge, fotoğraf, ses kayıtları, videolar, gazete haberleri, raporlar, yazışmalardan oluşan sürprizlerle dolu, çok güzel bir sergi ortaya çıktı. Hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbullulardan 20 Haziran’a kadar açık olacak sergimizi ziyaret etmelerini ve halkla iç içe belediyeciliğin İstanbul’da, burada görmelerini çok istiyoruz. Ahmet İsvan’ın çok zorlu şartlar altında başardıklarının, bugünün İstanbul’u için bütün zorlukların aşılmasında umut olacağına yürekten inanıyorum. Halkı ile bütünleşmiş bir yerel yönetim, her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçtedir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bunu kanıtladığı, yıllar geçse de izi silinmeyecek işlere imza atarak bizlere rehber olduğu, hala umut ve moral verdiği için Sayın Ahmet İsvan’ı bir kez daha minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

Açılış törenine eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri ile siyasi parti yöneticileri de katılım sağladı.