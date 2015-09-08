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Ahmet Hakan'den AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'a: Eşkıya mısın sen? Sen kimsin ya!

08 Eylül 2015 21:21

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesine önceki gece yapılan saldırılarla ilgili çok sert konuştu. Saldırıda grubun liderliğini yapan AK Parti milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın sözlerine sinirlenen Hakan, “O milletvekili hiç de öyle demokratik bir tepki göstermedi. Sözleriyle Hürriyet camiasını hedef aldı, hedef gösterdi ve bunu dedi: Seçimden sonra Hürriyet gazetesi olmayacak dedi. Ne demek bu ya, kimsin sen ya? Eşkıya mısın sen? Nereye gideceğiz biz, bu memleketin evladı değil miyiz? Sen kimsin ya!” dedi.

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