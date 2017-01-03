T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ahmet Hakan'dan Barbaros Şansal yorumu: Abuk sabuk bir tweet mi atmıştı o?

03 Ocak 2017 12:07

Hürriyet yazarı ve CNN Türk Tarafsız Bölge programı sunucusu Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'nda linç edilen modacı Barbaros Şansal ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Dün akşam yayınlanan Tarafsız Bölge programında Şansal'ın lince uğradığını söyleyen Ahmet Hakan, "Barbaros Şansal havaalanında bir lince saldırıya uğramış. Bir abuk sabuk tweet mi atmıştı o saçma sapan bir şeyler yazmış bir de video çekmiş falan milletin tepkisini çekecek bir sürü laf etmiş" ifadesini kullandı. Hakan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada Hakan'a evinin önünde linç edilmek istenmesi ve saldırıya uğraması hatırlatıldı.

ETİKETLER

Ahmet HakanBarboros ŞansaltweetTarafsız Bölge programılinçKıbrısyorumabuk sabuktepki

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24