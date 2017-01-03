Ahmet Hakan'dan Barbaros Şansal yorumu: Abuk sabuk bir tweet mi atmıştı o?

Hürriyet yazarı ve CNN Türk Tarafsız Bölge programı sunucusu Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'nda linç edilen modacı Barbaros Şansal ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Dün akşam yayınlanan Tarafsız Bölge programında Şansal'ın lince uğradığını söyleyen Ahmet Hakan, "Barbaros Şansal havaalanında bir lince saldırıya uğramış. Bir abuk sabuk tweet mi atmıştı o saçma sapan bir şeyler yazmış bir de video çekmiş falan milletin tepkisini çekecek bir sürü laf etmiş" ifadesini kullandı. Hakan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada Hakan'a evinin önünde linç edilmek istenmesi ve saldırıya uğraması hatırlatıldı.