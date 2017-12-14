Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan siyaset dehası değil, rakipleri siyaset fukarası...

Marka Konferası'nda konuşan Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şunları söyledi: "Yetenekli, zeki, teşkilatçı, çalışkan yani iyi koku alan, halkla iyi münasebet kuran siyasetçi ama asla bir siyaset dehası değil... Peki nasıl oluyor da bizim toplumumuz Tayyip Erdoğan'ı siyaset dehası olarak algılıyor? Şimdi düşünün, siyasete atılmışsınız lider olarak ve karşınızda da rakip olarak hangi fırtına koparsa kopsun yüzde 25'i bir puan bile aşamayan CHP var. PKK, terör örgütü, Öcalan kıskacına girmiş HDP var bir de "Ya bana oy vermeyin illa verecekseniz AKP'ye oy verin diyen Devlet Bahçeli var. Şimdi öyle bir ortamda, ortalamanın biraz üstünde çalışkan, becerikli , zeki bir siyasetçinin her girdiği seçimi kazanmasından daha doğal ne olabilir allah aşkına? Tayyip Erdoğan bir siyaset dehası değil, rakipleri siyaset fukarası..." dedi.