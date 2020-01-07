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Ahmet Hakan sosyal medyada: 'Zor soru' nasıl sorulur?

07 Ocak 2020 12:54

Hürriyet Gazetesi Genel Yayı Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı programda sorduğu sorular sosyal medyada mizah konusu oldu.

Kullanıcılar Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği sorularla ilgili ironik mesaj ve videolar paylaşarak Hakan'ın 'Ekonomide herhangi olumsuz bir tablo yok hatta tam tersine' cümlelerini 'Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor sorular'  ve 'Zor soru nasıl sorulur'  ifadeleriyle tiye aldı. 

 

 

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