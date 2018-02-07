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Ahmet Hakan, Seren Serengil haberini sunduğu için özür diledi: 10 şehit haberi verdim, siyasi çekişmeler sürüyor ama...

07 Şubat 2018 19:14

Seren Serengil'in tahliye haberini ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapıp izleyenlerden özür diledi. Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen'in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı. Gelişmeleri ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, haberin yayınlanmasının ardından izleyiciden özür diledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapan Ahmet Hakan, ''10 şehit haberi verdim. Afrin harekatı zorlu biçimde sürüyor. Siyasi çekişmeler ise alıp başını gitmiş durumda. Böyle bir günde bir magazin ünlüsünün, bir başka magazin ünlüsünün gıybetini yaptı diye 3 gün hapse girmesinin ve bunun tadını çıkarmasının haberini ekrana getirdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Kusura bakmayın'' dedi.

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