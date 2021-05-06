Ahmet Davutoğlu AKP ve MHP seçmenine seslendi: "Memnun musunuz?"

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sorarım size AK Partili, MHP'li kardeşlerim; memnun musunuz" diye sordu.

Gelecek Partisi sosyal medyada bir video yayınladı. Türkiye son dönemlerde gündeme damgasını vuran yoksulluk intiharlarından bir örnekle başlayan videoda ülkenin çeşitli sorunları anlatılırken, Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı seçmenine "Memnun musunuz bu durumdan" diye sordu.

Davutoğlu, Cumhur İttifakı seçmenine şöyle seslendi:

"Memnun musunuz bunlardan hesap sorulamamasından? Memnun musunuz sizler kepenk kapatır hibe alamazken bunların şatafatlı hayatından? Memnun işe alım kuraları çekilirken hile yapılmasından? Memnun musunuz işe alım kuraları çekilirken hile yapılmasından? Memnun musunuz kurtlara kümesin anahtarlarının verilmesinden? Sizlerin nezdindeki meşruiyeti nedir bu iktidarın?"