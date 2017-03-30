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Ahmet Çakar'dan CAS yorumu: Trabzonspor'un başvurusu anayasal haktır!

30 Mart 2017 17:34

Geçmiş dönemin önemli FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, gündemdeki sıcaklığını koruyan CAS kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı CAS tarafından da reddedilmişti. Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi ilgilendiren dava hakkında BİP'teki "10 numara muhabbet" kanalına konuşan Çakar şöyle konuştu: "Bir insanın hakkını hukuken araması gayet doğaldır. Niye arıyorsun diye eleştiremezsin. Trabzonspor mağdur olduğunu düşünmüş ve o dönem UEFA'nın Fenerbahçe hakkında aldığı kararlar ile ilgili kendilerine göre haklı nedenleri var. İtalya'da Juventus küme düşürüldü, diğer büyük takımların puanları silindi. Niye buna ceza verilmiyor diye hakkını aramak istedi. Bu onlar için çok doğaldır, anayasal haktır. Ama CAS bu talebi reddetsiyse de o talebe uymak , saygıyla karşılamak zorundadır."

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