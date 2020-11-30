Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay iddia: "MHK, 'Değiştirelim ama Türkiye'ye yediremeyiz' dedi"

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar , Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuşuldu, 'Hakemi değiştirelim' dediler. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler" iddiasında bulundu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gündemini değerlendirdi. Çakar, dev maçın hakemiyle ilgili tartışılacak bir iddia ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar;

"Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuşuldu, 'Hakemi değiştirelim' dediler. Herkes uykudayken MHK 'Değiştirelim' dedi. Bu kaygıda haklılar. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler."

Çakar, derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının maç öncesinde Numanoğlu'nun Beşiktaşlı olduğunu söylemesini hatırlatarak "Sonra 'Bu çocuğun babasının yaptığı yüzünden görevden alalım mı' dediler." iddiasında bulundu.

Çakar daha sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı için "Allah cezacını versin" diyerek şöyle devam etti;

"Ben çocuğa (Tugay Kaan Numanoğlu) hiçbir şey demiyorum. Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın (MHK Başkanı) Allah cezasını versin. Baban da çok cahil adammış."

Derbiyi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin stadında 4-4'lük skorla galip bitirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puanla 3. sırada kaldı. Beşiktaş ise 16 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.