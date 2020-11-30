T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay iddia: "MHK, 'Değiştirelim ama Türkiye'ye yediremeyiz' dedi"

Çakar, dev maçın hakemiyle ilgili tartışılacak bir iddia ortaya attı

30 Kasım 2020 13:18

T24 Haber Merkezi

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuşuldu, 'Hakemi değiştirelim' dediler. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler" iddiasında bulundu. 

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gündemini değerlendirdi. Çakar, dev maçın hakemiyle ilgili tartışılacak bir iddia ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar;

"Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuşuldu, 'Hakemi değiştirelim' dediler. Herkes uykudayken MHK 'Değiştirelim' dedi. Bu kaygıda haklılar. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler."

Çakar, derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının maç öncesinde Numanoğlu'nun Beşiktaşlı olduğunu söylemesini hatırlatarak "Sonra 'Bu çocuğun babasının yaptığı yüzünden görevden alalım mı' dediler." iddiasında bulundu. 

Çakar daha sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı için "Allah cezacını versin" diyerek şöyle devam etti;

"Ben çocuğa (Tugay Kaan Numanoğlu) hiçbir şey demiyorum. Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın (MHK Başkanı) Allah cezasını versin. Baban da çok cahil adammış."

Derbiyi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin stadında 4-4'lük skorla galip bitirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puanla 3. sırada kaldı. Beşiktaş ise 16 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti. 

 

ETİKETLER

ahmet çakariddiabeşiktaşfenerbahçederbimaç

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver

Boğaziçili öğrencilerden rektör Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa

Ünlü isimler online festivalde sahne aldı

2 yaşındaki çocuğuna trafikte araba kullandırdı

Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: WhatsApp'ın hala yanıt vermediği sorular var; güvenilir bulmuyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Galatasaray'da kaptan Arda Turan ve futbolcular Ultraslan'ı takipten çıktı...

Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak...

Kanun gereği görev rütbesi tuğgeneral olan MSÜ Kara Harp Okulu'nun...

Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan profesörün ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı...

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24