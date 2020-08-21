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Ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan havasızlıktan öldü

Ölen hayvanlar, kazılan çukurlara gömüldü

21 Ağustos 2020 11:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan ahırda havasızlıktan öldü. Ölen hayvanlar, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin kazdıkları kuyulara gömüldü.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki bir ahırda, farklı kişilere ait olduğu belirtilen 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan öldü. Hayvan sahipleri, veteriner çağırdı. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan öldükleri belirlendi. Ölen hayvanlar, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin kazdıkları kuyulara gömüldü.

Sürü çobanı Husret Keği, 3 aydır hayvanları gündüz meraya otlatmaya götürdüğünü, akşamları ise ahıra getirdiğini söyleyerek, "Çobanlık yapıyorum. Dün sabah saat 04.00'te hayvanları otlatmak için ahıra geldim. Ahırın kapısını açtığımda bütün hayvanların öldüğünü fark ettim. Sebebini bilemiyorum. 50 tane büyükbaş hayvan ile 10 küçükbaş hayvan ölmüş" dedi.

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