T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ah Yalan Dünyada: Neşet Ertaş

24 Mart 2016 14:02

Yönetmenliğini Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun yaptığı belgesel film 25 Mart'ta gösterime giriyor. Neşet Ertaş’ın Almanya’daki gurbet yıllarından ölümüne kadar geçen süre içerisinde yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde Hasan Saltık, Bayram Bilge Tokel, Erol Parlak, Uğur Yücel, Can Dündar, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Erkan Mumcu, Reis Çelik, Feryal Öney, Vedat Yıldırım, Candan Murat Özcan, Sebahat Deniz, Derviş Deniz gibi isimler de yapılan röportajlarla Neşet Ertaş’la ilgili anılarını, bilgileri aktardı. Yönetmen Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu, Neşet Ertaş’ın Almanya’daki gurbet yıllarından ölümüne kadar geçen süre içerisinde yaşadıklarını bir belgesel film ile beyaz perdeye yansıttı.

ETİKETLER

neşet ertaş belgeseli

Diğer Videolar

Ünlü tenisçi Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca gözyaşları içinde maçı bıraktı

Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı

İsmail Saymaz, 'İmamoğlu'na randevu vermeyen Erdoğan, Demet Akalın ile görüşebiliyor' dedi; Prof. Dr. Şahin, 'Önemli bir sanatçı' yanıtını verdi

Tokat'ta 'yalancı bahar'; ağaçlar çiçek açtı

Mersin'de bir sürücü, 2 kapısı olmayan otomobille seyir hâlinde görüntülendi

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü: Bu üzgün görüntüm için özür dilerim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24