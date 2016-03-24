Ah Yalan Dünyada: Neşet Ertaş

Yönetmenliğini Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun yaptığı belgesel film 25 Mart'ta gösterime giriyor. Neşet Ertaş’ın Almanya’daki gurbet yıllarından ölümüne kadar geçen süre içerisinde yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde Hasan Saltık, Bayram Bilge Tokel, Erol Parlak, Uğur Yücel, Can Dündar, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Erkan Mumcu, Reis Çelik, Feryal Öney, Vedat Yıldırım, Candan Murat Özcan, Sebahat Deniz, Derviş Deniz gibi isimler de yapılan röportajlarla Neşet Ertaş’la ilgili anılarını, bilgileri aktardı. Yönetmen Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu, Neşet Ertaş’ın Almanya’daki gurbet yıllarından ölümüne kadar geçen süre içerisinde yaşadıklarını bir belgesel film ile beyaz perdeye yansıttı.