'Ağrı Belediye Başkanı'nın korumaları işçi dövdü' iddiası: Başkan Savcı Sayan da bizim formenimize tokat attı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, korumalarının TOKİ inşaat şantiyesinde çalışan iki işçiyi darp ettiği iddia edildi. Saldırı esnasında burnu ve dişi kırılan işçilerden Vesim Atılmış ‘’Başkanın yanındakiler bana saldırdı. Savcı Sayan da bizim formenimiz N.S.'ye tokat attı. Sevgi yolu çamur olmuş diye şiddet uyguladılar’’ dedi.

Olay Fırat mahallesinde yapımı devam eden TOKİ bölgesinde yaşandı. Önceki gün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekiler yeni TOKİ inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu. Sayan, TOKİ inşaatında çalışan işçilerle belediyenin yaptığı yaya yoluna zarar verdikleri gerekçesiyle tartıştı. Savcı Sayan'ın işçilerin formenine tokat attığı ve yanındakilerin de TOKİ işçilerini darp ettiği iddia edildi.

Duvar'dan Fırat Bulut'a konuşan işçi, “Sadece su saatimiz yukardadır dedim ondan sonra bir şey görmedim" diyerek yaşananları anlattı.

Ağrı Devlet Hastanesi'nden taburcu olması sonrası konuşan işçi Vesim Atılmış olay esnasında burnunun ve dişlerinin kırıldığını belirterek tedavi olmak için şehir dışındaki bir hastaneye gideceğini söyledi. Atılmış, "Ben taburcu olmak istedim, il dışındaki bir hastaneye gidip tedavi olacağım. Belediye Başkanı oraya geldiğinde ben sadece ‘Başkanım bizim su saatimiz var, aylık 600, 700 TL para veriyoruz ‘dedim, ondan sonra bir şey görmedim. Başkanın yanındakiler bana saldırdı. Savcı Sayan da bizim formenimiz N.S.'ye tokat attı” dedi.

Şikâyetçi olduklarını ancak karşı taraftan henüz kimsenin gözaltına alınmadığı bilgisini aktaran Atılmış olayın üstünün kapatılmak istendiğini söyledi:

"Hastanede polis geldi şikâyetçi olduk, karakola götürüp ifademi aldılar. Eğer bir insan işçiyse emekçiyse, üstü başı çamur içindeyse o işçiye el kaldırılmaz. Benim oyumla, sizin oyunuzla belediye başkanı olan biri böyle yapamaz. O, bir kelimesi ile yanındakileri durdurabilirdi. Ama bunu yapmadı üstelik kendisi de formenimize tokat attı."

Kan boğazına kaçtığı için konuşamadığını söyleyen Atılmış “Dün geceden beri kan durmadı. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Bana dört kişi saldırdı. Sevgi yolu çamur olmuş, kepçe gidip gelmiş bozulmuş bahanesi ile bize şiddet uyguladılar" dedi.

Olayın üstünün kapatılmak istendiğini de söyleyen iki çocuk babası Atılmış, “Karşı taraftan Cezmi Ulutaş beni Messenger’dan aradı istersen kapına geleyim beni öldür diyor. Bana ilk o vurdu. Onun dışında da aramışlar, işte halledelim, kapatalım gitsin bu konuyu demişler kimin aradığını bilmiyorum. Dün akşamdan beri kan durmadı, konuşamıyorum" ifadesini kullandı.