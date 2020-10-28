Ağıralioğlu, İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'de Özlem Gürses'in programında İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayarak tartışmalara son verdi. "İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir" diyen Ağıralioğlu şunları söyledi;

"Algılar üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşulmalı. İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir. Aksini beyan etmediği sürece. Biz bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasını değil, ilkelerin mücadelesini vereceğiz.

Türkiye’yi istişare, nezaket, parlamenter sistem yönetsin. Önce ilkelerde mutabık olunmalı. Öyle bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalar ile kişisel hak ve hukuklar ihlal edilmesin."