T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ağa takılan caretta carettayı kurtardı: "Dur bir tanem, tamam gülüm"

"Sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir"

09 Mayıs 2021 12:44

Antalya'nın Serik ilçesinde, tekneyle denizde balık avına çıkan Ömer Baydak ve arkadaşı, ağa dolanan caretta carettayı kurtardı. Bu sırada arkadaşının görüntülediği Baydak'ın 'Dur bir tanem, tamam gülüm' diye seslenmesi dikkat çekti. Baydak, denize bırakılan ağların tehdit olduğunu belirterek, "Sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir" dedi.

caretta carettaağa takıldıkurtardıtehlikeantalyaserik

Diğer Videolar

Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

Yer Şanlıurfa; kavga edenlere arabayla defalarca çarptı

İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı; "Uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü"

Kazada yaralanan kadına "Öl" dedi

Vatandaştan erken seçim çağrısı: Erdoğan kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın

Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24