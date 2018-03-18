Afrin'e giren ÖSO birlikleri, Demirci Kawa heykelini devirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte düzenlediği Zeytin Dalı harekâtının 58'inci gününde Afrin kent merkezi kontrol altına alındı. Kente giren ÖSO güçleri, "Demirci Kawa" heykelini devirdi. Heykelin devrilmesi, ÖSO'ya yakın hesaplarda "Kürtlerin kutsal görülen Demirci Kawa'nın Afrin merkezindeki putu yıkıldı" diye paylaşıldı. Paylaşımlar, tepki çekti. Demirci Kawa kimdir? Demirci Kawa Efsanesi, (Farsça: کاوه آهنگر (Kawe Ahenger), Kürtçe:Kawayê Hesinker) İran mitolojisinde acımasız yabancı hükümdar Zahhāk'a isyan eden mitolojik kahramanın öyküsü. Hikâye, Fars şair Firdevsi'nin en önemli eseri olan Şehname'de yer alıyor. Hikâyenin diğer ana karakteri olan Zahhāk (Farsça: ضحاک) veya Azhi Dahāka, Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta'da ve antik dönem Fars mitolojisinde yarı şeytan bir Babil kralı olarak yer alıyor. Firdevsi, hikâyeyi yeniden yorumlayarak bu karakteri şeytani ve tiran bir Arap kral olarak betimlemiştir. Hikâye, Kürt mitolojisinde de yer alıyor.