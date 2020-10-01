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Afganistanlı uyuşturucu çetesi çökertildi

01 Ekim 2020 12:34

Çanakkale’de uyuşturucu satışı yapan Afganistanlı uyuşturucu çetesi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3’ü tutuklanırken, 12’si de sınır dışı edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz inşaatlarda çalışan, geceleri de bar ve eğlence yerlerinde gençleri hedef alarak uyuşturucu satışı yapan Afganistanlı uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Uzun süreli takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Daha sonra grubun bağlantılı olduğu kişilerin de öğrenilmesinin ardından birçok farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda; çok miktarda metamfetamin, ecstasy, sentetik cannabinoid gibi uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 Afganistan uyruklu çete üyelerinden 3 tanesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12’si de sınır dışı edilmek üzere Ayvacık’ta bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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