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Afganistan'da doktorlar aylardır maaş alamıyor; işe gelmek için yakıt alamayabilirler

"Çalışanlarımız zor durumdalar, masaya yiyecek koyamıyorlar"

31 Ekim 2021 19:16

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da doktorlar aylardır maaş alamıyor. İşlerin yürümesi için uğraşıyorlar ama yakında işe gelmek için yakıt alamayabilirler. 

DW'ye konuşan doktor Nazır Ahmad, "Çalışanlarımız zor durumdalar. Masaya yiyecek koyamıyorlar hatta borçlu oldukları, parayı geri ödeyemedikleri insanlarla karşılaşmadan evlerinden çıkamıyorlar. İşe gelmek için gerekli yakıtı bile alacak durumları yok" dedi. 

Uluslararası bir sivil toplum örgütü doktorların maaşını ödüyordu ve reçeteli ilaçları ücretsiz tedarik ediyordu. Örgüt, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgeden ayrıldı. Doktorların Covid-19 hastaları ve diğer hastalıkları tedavi etmek için malzemesi neredeyse kalmadı. 

Kaynak: DW Türkçe

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