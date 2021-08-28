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Afganistan'da bulunan Mehmet Akif Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz

"Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor"

28 Ağustos 2021 10:11

Türkiye'den, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Halk TV'de Kabil'deki son durumu paylaşırken "Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor" dedi.

"Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Atatürk döneminde çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz" diyen Ersoy, "Türkiye kamuoyu çok hassas, biz dedik ki Habertürk ekibi olarak buraya gireceğiz ve ne gördüysek onu anlatacağız. Sokakta kimi görsek, onunla röportaj yapacağız; bu Talibancı da çıkabilir, Taliban karşıtı da çıkabilir, Amerikancı da çıkabilir, Türkiye'ye de kızgın olabilir, her şey olabilir. Ama biz sadece gazetecilik yapacağız dedik, gerçekten de bunu yaptık" ifadelerini kullandı. 

Mehmet Akif ErsoyTalibanAfganistanÇok şükür Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruzatatürk

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