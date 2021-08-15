AFAD paylaştı: Sel anında neler yapmalıyız?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgâr, fırtına ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu, AFAD sel durumunda neler yapılması gerektiğini anlattı.

AFAD sel durumunda neler yapılması gerektiğine dair bilgiler paylaştı. MGM'nin Doğu Karadeniz için bu akşam beklenen sağanakla beraber sel uyarısı yapmasının ardından, selde neler yapılması gerektiğini belirten AFAD vatandaşları bilgilendirdi.

AFAD bilgilendirme görselini "Bu akşam saatlerinden itibaren, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli; Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" notuyla paylaştı.