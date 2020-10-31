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AFAD ekiplerinin bir kediyi kurtardığı anlar

31 Ekim 2020 12:24

AFAD ekipleri, enkaz altında sıkışan bir kediyi de kurtarmayı başardı.

İzmir'deki depremde bir kedinin enkaz altından çıkarılma görüntülerini sosyal medya hesabından  paylaşan AFAD, paylaşımda kurtarma çalışmasının hangi bölgede yapıldığına ilişkin bir bilgiye yer vermedi.

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