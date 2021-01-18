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AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'dinozor istilası' paylaşımına esprili yanıt: Konum gönderin

Güllüoğlu, viral olan bir 'dinozor istilası' paylaşımına Twitter hesabından yanıt verdi

18 Ocak 2021 18:24

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, viral olan bir 'dinozor istilası' paylaşımına Twitter hesabından esprili bir yanıt vererek, "Bu konuda da koordinasyon bizde. Siz merak etmeyin. Ekipleri göreve çağırıyoruz, konum gönderin" dedi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde bir vatandaş, mahallesinde dinozor istilası olduğunu belirterek esprili bir video çekti. 

"Termik santral patlaması sonucu dinozorlar ortaya çıktı. Bu yamyamlardan bizi kurtarın. AFAD, jandarma, polis duyun sesimizi. Ejderhalar var ortalıkta" ifadeleri ile TikTok'tan yetkililere seslenen vatandaşa esprili yanıt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. 

Dinozor istilasına karşı AFAD, jandarma ve polisten yardım isteyen vatandaşın videosunu alıntılayan Güllüoğlu, Twitter'dan "Bu konuda da koordinasyon bizde. Siz merak etmeyin. Ekipleri göreve çağırıyoruz, konum gönderin" paylaşımında bulundu. 

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