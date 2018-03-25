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Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Senin o tombik kocan hakkında çok şey biliyorum

25 Mart 2018 01:20

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, internet üzerinde yaptığı canlı yayın kanalında Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı hedef aldı. Odatv'de yer alan habere göre Nagehan Alçı'nın kendisini yazmasından şikayet eden Adnan Oktar, Alçı'nın bir kez kendi stüdyolarına geldiğini ifade ederek, “Bana kafayı takmaktan bir türlü kurtulamadı. Ben rahatsız değilim, memnunum. Ben de sana kafayı takmış vaziyetteyim” dedi. Adnan Oktar, Nagehan Alçı'ya ilişkin, “Hırçınlığının nedenini biliyorum. Asıl utanılacak bir olay var ki yani bilmiyorum. Muazzam utanılacak bir olay var. Yüz kızartacak bir olay var. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Ben mi söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Adnan Oktay ayrıca Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı için de "Ben senin o tombik kocandan bahsetmiyorum, ki çok şey biliyorum onun hakkında” sözlerini sarf etti.

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