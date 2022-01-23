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Adıyaman'da üzerindeki kara dayanamayan çatı böyle çöktü

Çökme anından saniyeler önce dışarı çıkan site görevlisi kıl payı kurtuldu

23 Ocak 2022 17:24

Adıyaman’da, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayan kapalı yüzme havuzu çatısının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Havuz bölümünden çıkan site görevlisi saniyelerle kurtuldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Manasevleri sitelerine ait olduğu öğrenilen kapalı yüzme havuzunun üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayan kapalı yüzme havuzunun çatısı çöktü. Yaşanılan anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çökme anından saniyeler önce dışarı çıkan site görevlisi olaydan kıl payı kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda havuzda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

adıyamanhavuzçatı

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