T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı

20 Haziran 2021 07:57

Adıyaman’da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğini ve ağaçları parçalayarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ali Rıza Aslan idaresindeki 02 S 0062 plakalı Mercedes marka otobüs, Fatih mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. İşçilerin içerisinde bulunduğu otobüs, refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerinde kontrolden çıkan otobüs, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra dura bildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan Yusuf Karakuş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otobüsün parçalayarak etrafa savurduğu ağaç parçaları ile elektrik direği Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekipleri tarafından da yolun aydınlatılması için çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kazaya karışan otobüs yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

adıyamanişçi servisiişçikaza

Diğer Videolar

Yer Caddebostan; halk plajındaki yoğunluk böyle görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2021

Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü

Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Çekya Başbakanı Babis'e yumurtalı saldırı

Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24