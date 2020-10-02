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Adil Gür, HaberTürk canlı yayınında fenalaşmıştı; Kemal Öztürk olayın perde arkasını yazdı!

“Hayatımda ilk defa canlı yayında biri yanımda bayıldı”

02 Ekim 2020 16:22

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, anket firması A&G’nin sahibi Adil Gür’ün HaberTürk canlı yayınında rahatsızlanmasının perde arkasını yazdı ve neler yaşandığını aktardı.

Öztürk’ün aktardığına göre Adil Gür yediği bir yemeğe alerijik reaksiyon gösterdi ve baygınlık geçirdi. Öztürk, HaberTürk.com'daki bugünkü köşe yazısında “Hayatımda ilk defa canlı yayında biri yanımda bayıldı” dedi ve yaşananları şöyle anlattı;

"Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür program arasında yediği bir şeyin alerjisini tetiklediğini söylemişti bize. Aslında ilaç alması için çok ısrar etti herkes. Ancak Adil Bey, kolonya istedi ve bunun yeterli olacağını söyledi. Sonra hep beraber tekrar programa devam ettik."

“İşaret ettiler"

"Biz hararetli tartışmaya dalmış, Mete Yarar’ın harita başında anlattığı konulara odaklanmışken, arkamdaki kameraman arkadaşların parmak şıklatmasını, el çırpmasını duydum ve geri döndüm. Bana Adil Gür’ü işaret ettiler. Adil Bey’e baktığımda, yana doğru döndüğünü gördüm. Yerden bir şey almaya çalışıyor sandım. Tekrar kameramana baktığımda, canhıraş bir şekilde hala Adil Bey’i işaret edince daha dikkatli baktım. Kendinden geçmiş olduğunu o an anladım."

“Yayını kesin' dedim"

"Bu kez Veyis Ateş’i uyarmaya, yayını kesmesini söylemeye çalıştık. Onun da sırtı bize dönük, durumu fark etmiyor. Benimle birlikte diğer kameramanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. O da (stüdyolarda başına gelmeyen kalmadığı için) ‘yine ne oldu’ diye yere, etrafına bakıyor. Sonunda yüksek sesle yayını keselim dedim ve Adil Bey’i gösterdim. O zaman Veyis Ateş 'Kısa bir ara veriyoruz' diyerek yayını durdurdu."

“Ambulans çağırdım"

"Bu söylediklerim tabi 20-30 saniye içinde oluyor. Adil Bey’in hemen kravatını çıkardık. Harita başında ayakta durmuş bize bakan Mete Yarar önce şaşkındı ama yayın durunca hemen olaya hakim olup, kımıldatmamızı istedi. Bu arada 112 servisini arayıp ambulans çağırdım. (hayatımda ilk defa 112 servisini arıyorum. Niye o kadar soru sorduklarını anlayamadım)

Benimle beraber kanal yönetimi de hemen ambulans ve araç için harekete geçmiş. Yüzünü yıkadık, kolonya tuttuk Adil Bey kendine geldi. Garibim uykuya daldığını zannediyor. “Yok bir şeyim” diye tutturdu. Ama dinlemedi kimse. Yüzünde kızarıklık ve boynunda kabarıklıklar vardı. Sonunda Ambulans gelince hemen hastaneye götürdüler. Gerekli tüm tahliller ve testler yapıldı. Çok şükür bir şey çıkmadı. Alerji atağından dolayı tansiyonu düşmüş ve kısa süreli baygınlık geçirmiş."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız - Gündemi kim belirliyor?

TIKLAYINIZ - Adil Gür canlı yayın sırasında fenalaştı

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