Adil Gür canlı yayın sırasında fenalaştı

HaberTürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programına konuk olarak katılan A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür canlı yayında fenalaştı. Gür'ün rahatsızlanmasıyla birlikte Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı.

Reklam dönüşünde yaşananlara ilişkin bilgilendirme yapan Veyis Ateş, Gür'ün tansiyon düşmesi benzeri bir rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle reklam arasına girmek zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonra yayına telefonla bağlanan Gür, hastaneye gidip kontrollerini yaptırdığını, tansiyon düşüklüğü benzeri bir rahatsızlık geçirdiğini ancak önemli bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.