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Adebayor: Kimse Medipol Başakşehir'i hafife almasın!

03 Şubat 2017 13:38

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor, kupadaki Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını bu sabahki antrenman öncesinde yanıtladı. Yeni takımıyla ilgili ilk kez açıklama yapan Adebayor, "Abdullah Avcı ile planlarımızı konuştuk. Burada her şeyin benim için mükemmel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuşurken; Abdullah Avcı'yı "Mükemmel" olarak niteledi. Ligdeki şampiyonluk şanslarına da değinen Togolu tecrübeli isim "Kimse bizi hafife almasın. Büyük takım olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Daha 15 maç var ama tüm takım ne yaptığının bilincinde" ifadesini kullandı.

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Medipol Başakşehiryeni transferEmmanuel AdebayoraçıklamaGalatasaray

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