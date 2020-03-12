Adebayor'dan insanlık dışı faul

12 Mart 2020 14:31
Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Libertadores Kupası'nda Defensa Justicia ile oynadıkları maçta yaptığı faulle mücadeleye damga vurdu.
Bir dönem Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, karşılaşmanın 72. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sebebiyle direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Hava topuna ayağıyla kontrolsüz şekilde yükselen Emmanuel Adebayor, rakip oyuncunun omzuna tekme attı.
Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, Rolon ve Montenegro'un golleriyle 2-1 Club Olimpia oldu
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