Adaş eltiler evlerini terk edip aynı kişiyle yaşamaya başladı: "Biz beraber çok mutluyuz"

İsimleri Hamide olan iki elti, eşlerini bırakıp Muammer Ay isimli kişinin yanında yaşamaya başladı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programına katılarak eşinin eve geri dönmesini istediğini söyledi.

Eltisiyle kaldığı evden canlı yayına bağlanan Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman şiddet gördüğünü, aldatıldığını ve eşinin kendisine kötü davrandığını bu nedenle evden ayrıldığını dile getirdi. Hamide Duman ve eltisi, Muammer Ay ile mutlu olduklarını söyledi.

Hamide Duman'ın Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine Esra Erol da "Peki eltinin orada ne işi var? Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye sordu. Soruya yanıt veren Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu duruma vesile oldu" dedi. Mehmet Duman'ın eşi ile birlikte giden elti Hamide Duman ise ikili arasındaki ilişkiyi bildiğinden dolayı evde kendisine baskı uygulayacaklarını düşündüğünü bu nedenle kaçtığını söyledi.

Kendisini "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" sözleriyle ifade eden Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman, eşinin şiddete devam etmesi üzerine evi terk ettiğini dile getirdi.

Muammer Ay'a kaçmasının altında herhangi bir sebep olmadığını ancak eşiyle sorunları olduğunu söyleyen elti ise "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım. Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" dedi. Elti, Muammer Ay'ın yanına gittikten sonra ise bayılmaların durduğunu söyledi.