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Adanaspor'un "Şımarık, zengin aile çocuğu" benzetmesi Adana Demirspor'u kızdırdı

15 Şubat 2021 11:30

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adana derbisi sırasında Adanaspor teknik direktörü Emrah Bayraktar'ın Adana Demirspor için "Şehrin ayrıcalıklı, şımarık, zengin aile çocuğu" benzetmesi yapmasına Adana Demirspor'dan tepki geldi. 

Adana Demirspor'un yaptığı açıklamada, "Zengin ve şımarık kelimelerini sarf ederken kendi reklamını yapmak uğruna koskoca Adana Demirspor camiasına hakaret edilmesini asla tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama üzerine Adanaspor da yeni bir paylaşım yaparak rakibine yanıt verdi. Adanaspor'un başkan Bayram Akgül imzalı yaptığı açıklamada, "Magazin camiası çok iyi bilir ki, Adana'nın hangi takımı kendine özgü karar aldırmak için çabalamış, çırpınmış ve gayret etmiştir" denildi.

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik beraberlikle iki ekip de 1 puan aldı. Karşılaşma sonrası iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda gerginlik yaşandı.

Adana Demirspor'un açıklaması

Biz Adana Demirspor olarak 3. Lig'de dahi şeref, onur ve gururla oynadık. Hiçbir zaman birilerinin desteği olmadan kendi gücümüzle liglerde mücadele ettik. "Zengin ve Şımarık" kelimelerini sarf ederken kendi reklamını yapmak uğruna Koskoca Adana Demirspor Camiasına hakaret edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bizler Adana Demirspor olarak, Adanaspor için "Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz" kelimelerini kullanırken Adanaspor teknik direktörü Emrah Bayraktar'ın kullandığı ifadeler bizleri son derece üzmüştür. Bugün Adanaspor A.Ş bu ligde mücadele ediyorsa Başkanımız ve TFF.1 Lig Kulüpler Birliği Başkanımız Murat Sancak ve diğer başkanların büyük gayreti ile olduğunu hatırlatmak isteriz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göreve geldikleri günden bu yana verdiği "Centilmenlik" mesajlarına rağmen Emrah Bayraktar'ın kendi reklamını yapmak için kullandığı ifadeleri kınıyoruz.

Şunu iyi bil Emrah Bayraktar: Adana Demirspor'lu olmak "ŞEREF, ONUR ve GURURDUR" Kameralar önünde "ŞOV" yaparak camiana şirin gözükmek adına kullandığın ifadeleri sana iade ediyoruz. Keşke Adana futboluna hizmet vermiş ve soyadı BAYRAKTAR olan büyüklerini örnek olsaydın.

 

Adanaspor'un açıklaması

"Türk Futbol Kamuoyuna, Renklerini Adana'nın turunçundan ve pamuğundan alan camiamız, 1954 yılından bu yana "KİMSENİN GAYRETİ" ile değil, "ADANALILARIN İRADESİ" ile liglerde mücadele etmektedir. Pandemi dönemi Türk Futbolunun geneli ile ilgili bazı kararlar alınmış olup bu kararlar kulübümüze özgü alınmamıştır. Bununla birlikte; MAGAZİN CAMİASI çok iyi bilir ki; Adana'nın hangi takımı kendine özgü karar aldırmak için çabalamış, çırpınmış ve gayret etmiştir. Adanaspor camiasının her ferdi gibi babası Adanaspor şehidi olan hocamız Emrah Bayraktar da bu camianın kıymetli bir ferdidir.

Hocamızın derbi maçı öncesi söylediği "Para mı oynuyor, Yürek mi oynuyor" lafının cevabını sahada "yüreğimiz" ile verdik. Galibiyetler, yenilgiler olur ama biz Adanaspor camiası hep muzafferiz.

Adana Turuncudur.
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