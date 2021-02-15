Adanaspor'un "Şımarık, zengin aile çocuğu" benzetmesi Adana Demirspor'u kızdırdı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adana derbisi sırasında Adanaspor teknik direktörü Emrah Bayraktar'ın Adana Demirspor için "Şehrin ayrıcalıklı, şımarık, zengin aile çocuğu" benzetmesi yapmasına Adana Demirspor'dan tepki geldi.

Adana Demirspor'un yaptığı açıklamada, "Zengin ve şımarık kelimelerini sarf ederken kendi reklamını yapmak uğruna koskoca Adana Demirspor camiasına hakaret edilmesini asla tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama üzerine Adanaspor da yeni bir paylaşım yaparak rakibine yanıt verdi. Adanaspor'un başkan Bayram Akgül imzalı yaptığı açıklamada, "Magazin camiası çok iyi bilir ki, Adana'nın hangi takımı kendine özgü karar aldırmak için çabalamış, çırpınmış ve gayret etmiştir" denildi.

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik beraberlikle iki ekip de 1 puan aldı. Karşılaşma sonrası iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda gerginlik yaşandı.

Adana Demirspor'un açıklaması Biz Adana Demirspor olarak 3. Lig'de dahi şeref, onur ve gururla oynadık. Hiçbir zaman birilerinin desteği olmadan kendi gücümüzle liglerde mücadele ettik. "Zengin ve Şımarık" kelimelerini sarf ederken kendi reklamını yapmak uğruna Koskoca Adana Demirspor Camiasına hakaret edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bizler Adana Demirspor olarak, Adanaspor için "Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz" kelimelerini kullanırken Adanaspor teknik direktörü Emrah Bayraktar'ın kullandığı ifadeler bizleri son derece üzmüştür. Bugün Adanaspor A.Ş bu ligde mücadele ediyorsa Başkanımız ve TFF.1 Lig Kulüpler Birliği Başkanımız Murat Sancak ve diğer başkanların büyük gayreti ile olduğunu hatırlatmak isteriz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göreve geldikleri günden bu yana verdiği "Centilmenlik" mesajlarına rağmen Emrah Bayraktar'ın kendi reklamını yapmak için kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Şunu iyi bil Emrah Bayraktar: Adana Demirspor'lu olmak "ŞEREF, ONUR ve GURURDUR" Kameralar önünde "ŞOV" yaparak camiana şirin gözükmek adına kullandığın ifadeleri sana iade ediyoruz. Keşke Adana futboluna hizmet vermiş ve soyadı BAYRAKTAR olan büyüklerini örnek olsaydın.