Adanalı tasarımcı 2 buçuk metre yüksekliğinde bisiklet tasarladı

Adana’da bir bisiklet tasarımcısı 2 buçuk metre yüksekliğinde ‘Koronasiklet’ isminde bir bisiklet tasarladı. Uçakların fren sisteminden de esinlenerek bisiklete fren yapan Yaşar Demir, bisikletin sürüşünü daha da güvenli hale getirdi. Demir, “İnsanlar beni görünce kaza yapacaklar diye sürekli baktıkları için korkuyorum, dışarı çıkmıyorum” dedi.

Film ve dizilerde kullanılmak üzere özel yapım bisikletler üreten Adanalı tasarımcı Yaşar Demir 13 yıldır bisiklet tasarladığını söyleyerek, “2007 yılından bu yana sıra dışı bisikletler yapıyorum. 20 veya 30 çeşit bisiklet tasarladım. Birçok sinema filminde, müzik kliplerinde bisikletlerim kullanıldı. Fatih Ucum(Fate Fat), Gökhan Türkmen gibi sanatçıların klibinde kullanıldı. Derya Şensoy, Burak Tozkoparan gibi ünlülerin sinema filmlerinde bisikletlerim kullanıldı” diye konuştu.