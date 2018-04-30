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Spor

Adana'da derbi kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

30 Nisan 2018 13:29

Adana'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ardından her iki takımın taraftarları arasında çıkan, sallama tabir edilen bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İstanbul'da oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı yurt genelinde büyük bir heyecanla izlendi. Adana'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde kafelerin bulunduğu sokakta şampiyonluk mücadelesi veren ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışma, kısa sürede sallama diye tabir edilen bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan olaylarda 3 taraftar aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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