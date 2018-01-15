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Adana'da 4 kişi, işitme engelli genci minibüste darp etti

15 Ocak 2018 12:47

Adana'da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, dolmuşta 4 kişi tarafından darp edildi. Darp anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi. Olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle darp edildi. Bu sırada ise diğer yolcular olayı ayırmadan izledi. Darp anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

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