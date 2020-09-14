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Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu: Büyük önder Atatürk diyor ki...

"Bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim"

14 Eylül 2020 13:33

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın maçtan önce soyunma odasındaki konuşması dikkat çekti. Oyuncularına motivasyon konuşması yapan deneyimli çalıştırıcının bu anları sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Özat konuşmasında "Büyük önder Atatürk diyor ki 'Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben umudumu hiç ben umudumu hiç yitirmedim.' Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi, yakalayacak mısınız, inanıyor musunuz?" diyor. 

Bu konuşmayı futbolcular alkışlıyor. 

 
 

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