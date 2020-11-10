Adana Demirspor'dan ayrılışını anlatan Yılmaz Vural, stüdyodakileri güldürdü; "Bir tek burası kaldı' dedim"

Yılmaz Vural , Adana Demirspor'dan neden ayrıldığına dair sorulan bir soruyu yanıtlarken kulağının arkasını göstererek bir espri yaptı ve programın konuklarının gülüşmelerine neden oldu.

Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı Son Sayfa programında 2 sezon önce Adana Demirspor'dan gönderiliş hikayesini anlattı.

Kulağının arkasını göstererek söyledikleri kahkaha attırdı

"Vallahi bilmiyorum neden ayrıldığımı" diyen Vural, "Gaziantep FK'yı yendik, otele gittik. Başkan geldi, galibiyetten dolayı tebrik etti. Sonra iki idareci gelip 'Hocam biz seninle devam etmek istemiyoruz' dedi. Ben de onlara, (kulağının arkasını göstererek) 'Bir tek burası kaldı. Dolayısıyla size niye diye sormayacağım. Kendinize göre haklı bir nedeniniz var ki devam etmek istemiyorsunuz' dedim. Sonra aldım bavulumu, bindim uçağa İstanbul'a geldim. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın yaşanan olayları anlatırken kulağının arkasını göstererek yaptığı espri, programdaki konukların gülüşmelerine neden oldu.