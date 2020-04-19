T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adana'da yasağa uymayan gence para cezası: 'Sokağa ceza yemek için çıktım'

19 Nisan 2020 14:09

Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Genç "Sokağa ceza yemek için çıktım" dedi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip Koronavirüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.

19 yaşındaki Emirhan D. isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.

Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı.

 

ETİKETLER

habervideoadanasokakyasakçıkmaksokağa çıkmagençcezaililçe

Diğer Videolar

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

Sivas’ta 3 bin 500 yılık küvet bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24